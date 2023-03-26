Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный канал Павла Кириленка в телеграме.

На фото, которые были опубликованы главой Донецкой областной военной администрации видно фактически полностью разрушенный город. В большинстве домов выбиты окна, а некоторые из домов вовсе выглядит как руины из-за регулярных обстрелов российских оккупантов.

На данный момент недалеко от Угледара Донецкой области идут серьёзные бои между представителями Вооружённых сил Украины и оккупационными российскими войсками. Угледар является одной из наиболее горячий точек на восточном фронте страны.

С полным список фотографий города-призрака можно ознакомиться в официальном телеграм-канале главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме этого, отметит, что ранее Александр Цаплиенко показал видео, на котором видно, как украинские военные с помощью стрелкового оружия уничтожают врага.