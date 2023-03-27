Как информирует «НБН», в своем видеообращении к украинскому народу лидер страны подчеркнул:

Впервые на выезде, в Днепре, было проведено заседание Ставки. Командованием оперативных направлений было доложено о ситуации по факту. Лично присутствовали генералы Сырский и Тарнавский. Также были онлайн-доклады командующих ОСУВ. Были озвучены доклады Главкома и руководителя Главного управления разведки МОУ.

Согласно словам президента Украины, на Ставке была обсуждена общая ситуация в прифронтовых районах, укреплении и защите рубежей Украины по всей протяженности фронта – от Херсонской до Харьковской областей.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что пока что Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление.