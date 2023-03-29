В интервью изданию Associated Press президент выразил мнение о том, что если Соединенные Штаты Америки перестанут предоставлять финансовую и военную помощь нашей стране, она рискует потерпеть поражение в войне с россиянами, информирует «НБН».

По словам Зеленского, в Америке понимают, что Украина без помощи Вашингтона выиграть в противостоянии с российскими захватчиками не сможет.

Также глава государства высказался о смене политических сил в США после президентских выборов в стране в следующем году. Лидер украинцев не сомневается, что победа республиканцев может оказать влияние на развитие войны в будущем.

Зеленский не стал называть имена политиков, которых он подразумевал, однако журналисты считают, что он имел ввиду экс-главу США Дональда Трампа и губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

Отметим, что Трамп неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний о российско-украинской войне. Например, экс-президент Америки заявлял, что он за 24 часа может остановить это вооруженное противостояние.