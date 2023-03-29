В интервью изданию Associated Press лидер украинцев объяснил, что если наша страна потеряет Бахмут, Кремль начнет заручаться поддержкой на международной арене для проведения сделки, которая будет основана на неприемлемых для Украины компромиссах, информирует «НБН».

По словам Зеленского, в случае падения города, кремлевский диктатор Владимир Путин «продаст» эту победу россиянам, Западу, Китаю и Ирану. Глава государства отметил, что война – это пирог, который состоит из кусочков маленьких побед и шагов. Президент убежден, что поражение нашей страны в любом месте на данном этапе боевых действий поставит под угрозу ее импульс.

Если россияне смогут оккупировать Бахмут, давление на власти будет не только со стороны международного сообщества, но и наших граждан. Зеленский предполагает, что украинцы ощутят усталость и начнут подталкивать его к компромиссу.

Ранее президент объяснил, почему война с РФ затягивается и что мешает Украине ускорить освобождение оккупированных территорий.