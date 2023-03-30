Как информирует «НБН», Пионтковский рассказал об этом в эфире телевизионного канала FREEДОМ.

Согласно его словам, война РФ против Украины может завершиться уже в 2023 году, так как такие настроения царят в элитах России.

В частности, он вспомнил телефонную беседу российского продюсера Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым, в котором они оба критикуют Путина, а также его самое близкое окружение и высших чиновников России.

Дословно из заявления Пионтковского:

Это является типичным срезом настроений верхушки России. А в декабре была уже другая ситуация. Мы живем в абсолютно ином мире.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Андрей Пионтковский сообщил о том, что Кадыров готовится к войне за независимость Чечни.