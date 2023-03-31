Советник главы ОПУ в своем микроблоге в Twitter объяснил, что означает «мирный» призыв самопровозглашенного белорусского лидера к Киеву заключить перемирие с РФ без права перемещения техники и переброски оружия для обеих сторон, информирует «НБН».

Представитель Офиса Зеленского напомнил, что любое прекращение огня будет означать право государства-террориста остаться на захваченных территориях нашей страны. Чиновник отметил, что такой сценарий категорически нельзя допускать.

Подоляк добавил, что Украина в праве решать сама, как на своей земле перемещать личный состав своей армии и ее технику. Он добавил, что странные «миротворцы» выглядят комично.

Ранее на «мирный план» белорусского диктатора ответили в Москве. Представитель Администрации Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский лидеры обсудят это при встрече на следующей неделе.