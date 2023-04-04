Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО, Дмитрий Кулеба рассказал, почему вопрос ПДЧ в НАТО для Украины был снят с повестки дня.

Дословно из его заявления:

С повестки дня был снят вопрос ПДЧ из-за того, что наша сторона обновила заявку. Сейчас говорится о дополнительном укреплении всеобъемлющего пакета помощи, который есть у Альянса. И это не может стать заменой для членства. И условием для членства это тоже быть не может. Это является механизмом практической помощи, которую НАТО намерена оказать по максимуму сильным и мощным. Параллельно же с этим происходит процесс принятия политрешений по членству Украины в Альянсе.

Также согласно словам Кулебы, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом этот вопрос был четко проговорен.

Напомним, ранее мы уже писали о намерении Столтенберга увеличить ежегодную помощь для Украины.