Американское информационное агентство Вloomberg пишет, что генсек Североатлантического Альянса стремится к тому, чтобы государства-члены НАТО увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP), информирует «НБН».

В частности, глава НАТО призывает союзников каждый год выделять для Украины по 500 миллионов евро, чтобы страна могла получать долгосрочную поддержку для модернизации армии и перехода на стандарты Альянса.

Источники информационного агентства сообщают, что детали предложения генсека еще будут прорабатываться. Глава Альянса ранее анонсировал двухдневную встречу глав МИД государств-членов НАТО, которая начнется сегодня, 4 апреля. Он рассчитывает, что представители дипломатических ведомств будут согласны начать работу над многолетней программой помощи для Украины.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что Украина получила новый транш от МВФ, рассказав, на что будут потрачены эти средства.