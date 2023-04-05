Эксперты Института изучения войны в своем отчете напомнили, что встреча Путина и Лукашенко в Москве состоится 5-6 апреля. Российский лидер и непризнанный белорусский президент примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, информирует «НБН».

В ISW считают, что глава Кремля попытается принудить Лукашенко к дальнейшей интеграции РБ в Союзное государство. Также диктаторы могут договориться о сотрудничестве в сфере обмена разведывательными данными.

Аналитики также объяснили активизацию ядерного шантажа РФ. Накануне глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу отчитался о передаче белорусской армии комплекса «Искандер-М», с помощью которого можно нанести ядерный удар.

По мнению специалистов, заявления министра обороны РФ не содержат новых данных и, скорее всего, являются частью информационной операции, которую начал Кремль на фоне предоставления нового пакета помощи Украине от США, а также интеграции Финляндии в НАТО.

Напомним, что в феврале журналисты обнаружили внутренний документ Кремля, в котором поэтапно расписан план установления контроля России над Республикой Беларусь в течение семи лет.