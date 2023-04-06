Центр национального сопротивления сообщил о последних кадровых изменениях в «администрации» оккупированных районов Донетчины. 30 марта Кремль сменил «главу правительства ДНР», информирует «НБН».

Теперь руководить «правительством народной республики» будет россиянин Евгений Солнцев, который с июня был «замглавы» Виталия Хоценко, которого власти РФ отправили в Омск.

В ЦНС уточнили, что новый ставленник Москвы в «ДНР» всю жизнь работал в России и к Донецкой области не имел никакого отношения, однако теперь фактически он будет управлять «ДНР» и контролировать финансовые потоки.

Таким образом российское руководство отреагировало на сближение Кадырова с Пушилиным. Главарь донецких боевиков играет в регионе фиктивную роль, однако глава Чечни использует его, чтобы единолично грабить оккупированные районы области.

Кремль рассчитывает, что с назначением Солнцева Кадыров лишится влияния в ОРДО. Кроме того, новый «глава правительства ДНР» должен перехватить инициативу с подрядчиками, поскольку элиты РФ хотят получить средства на «восстановление» региона.

Ранее экс-сотрудник КГБ заявил, что Кадыров на ножах с Путиным. Он объяснил, зачем российский диктатор вызвал «на ковер» в Кремль главу Чечни.