Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на ISW.

В отчёте Института изучения войны говорится о том, что учения Тихоокеанского флота РФ могут свидетельствовать о том, что Россия попросту пытается продемонстрировать собственную мощь Китаю, накануне визита главы Минобороны страны Ли Шанфу. Он должен состояться с 16 по 18 апреля. Таким образом Россия пытается показать Китаю, что несмотря на все неудачи, которые армия РФ потерпела в Украине они все равно могут оказывать своё влияние на происходящие в Тихом океане.

Помимо этого, эксперты рассказали о том, что учения России в зоне Тихого океана может также говорить о том, что правительство РФ пытается сделать предупреждение для Японии. Об этом, как пишут, в ISW может свидетельствовать и размещение ракетных комплексов береговой охраны «Бастион» на одном из островов Курильского архипелага.

Делается это для того, чтобы Япония перестала оказывать Украине поддержку, то есть, таким образом Россия пытается попросту запугать партнёра Украины.

Стоит отметить, что ранее мы писали что в Беларуси сделали важное заявление, по поводу размещения ядерного оружия в стране.