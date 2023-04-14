О том, что в Беларуси уже приступили к подготовке мест размещения ядерного оружия из России, а также кто сможет осуществить запуск этих баллистических ракет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы беларусского оборонного ведомства Виктора Хренина, опубликованное в местном издании «БЕЛТА».

По словам Хренина, если возникнет некоторая необходимость, то у Минска «будет и стратегическое ядерное оружие», так как определенные структуры РБ интенсивно занимаются подготовкой всех своих площадок, предназначенных для этих целей. Кроме того, глава Минобороны Беларуси по-прежнему ожидает продолжения «враждебной риторики», и обещает перейти к «следующему шагу». В частности, беларусский военный ожидаемо подчеркнул:

На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают.

Помимо всего вышеописанного, Беларусь располагает ​​техникой и самолетами, способными переносить ядерные боеприпасы, а также получила современный комплекс «Искандер», который может запустить ракеты с ядерными боеголовками только после приказа с российской стороны, и уже в ближайшее время, «завершится подготовка соответствующего подразделения в РФ, и оно вернется к нам».

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ спрогнозировали активизацию ракетных ударов войск Российской Федерации по нашей стране.