Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на ISW.

Так, представители Института изучения войны пишут о том, что глава ЧВК «Вагнер» в последнее время всё активнее и активнее выступает за то, чтобы прекратить так называемую «спецоперацию» в Украину. В ISW считают, что такие заявления Пригожина могут свидетельствовать лишь о том, что он нашел союзников в Министерстве обороны России среди влиятельных людей и попросту пытается заморозить конфликт.

В Институте изучения войны объяснили, что для самого Пригожина замораживание конфликта является достаточно хорошим вариантом, так как за это время он может пополнить запасы ЧВК «Вагнер». К тому же нужно отметить, что скоро в России назревают парламентские и президентские выборы, поэтому Пригожин хочет быть на главных ролях в ходе этого события.

Стоит отметить, что о попытках Пригожина заморозить конфликт в Украине говорили даже члены так называемого клуба «Разгневанных патриотов», одним из основателей которого является Игорь Гиркин.

Нужно отметить, что ранее из секретных документов стало известно о том, какие страны поставляли оружие ЧВК «Вагнер».