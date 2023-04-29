Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «Bild«.

В источнике говорится о том, что помимо обучений украинских военных на тяжёлой технику в Германии также занимаются и подготовкой украинского спецназа. По данным источника это проходит на базах Бундесвера.

На данный момент известно, что всего за последнюю неделю обучения в Германии начали около 1000 украинских бойцов, среди которых присутствуют экипажи танков Leopard, а также спецназовцы (о их количестве не сообщалось).

По последним данным известно, что европейские инструкторы обучают украинских бойцов ведению боев в локальных, а также городских условиях. Помимо этого они обучаются и тактике ведения боёв против врага, который окопался. Связано это с тем, что российские войска вырыли большое количество окопов и траншей, так как опасаются будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Стоит напомнить, что ранее Кулеба рассказал, какая битва может стать решающей в ходе будущего контрнаступления.