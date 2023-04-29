Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Евгения Пригожина российским пропагандистам.

Во время своего интервью Евгений Пригожин затронул очень актуальную в последнее время тему украинского контрнаступления. Так, глава ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что Вооруженные силы Украины уже полностью готовы к будущему контрнаступлению.

По словам Пригожина, последним, что сдерживало украинскую армию от контрнаступления были плохие погодные условия, но теперь, когда ситуация с погодой на линии фронта улучшилась Вооруженные силы Украины полностью готовы к контрнаступлению.

Также Евгений Пригожин озвучил сроки, когда ВСУ могут пойти в атаку. По словам руководителя преступной ЧВК контрнаступление украинское армии будет проведено до 15 мая. Он отмечает, что, возможно, ВСУ дадут «передохнуть» россиянам 9 мая, но 15 мая контрнаступление обязательно будет. Пригожин рассказал, что вероятность такого исхода равна 100%.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские спецназовцы проходят подготовку к контрнаступлению на базах страны НАТО.