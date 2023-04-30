Об этом информирует «НБН» со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

Как стало известно со слов Кулебы, на данный момент уже есть несколько стран, которые готовы обучать украинских пилотов на F-16. Глава МИД считает это очень хорошим показателем и заявляет, что таким образом Украина стала на шаг ближе к получению истребителей. Также он отметил, что вопрос предоставления истребителей для Украины обсуждался и 28 апреля в Одессе, во время визита глав МИД некоторых европейских государств.

Помимо этого нужно отметить, что украинская сторона, по словам Кулебы считает истребители F-16 идеальным вариантом для Вооруженных сил Украины, но помимо этого рассматриваются и другие самолеты.

Также глава Министерства иностранных дел Украины сказал о том, что поскольку F-16 — это истребители американского производства, то окончательное решение о поставках самолетов в Украину будут принимать Соединенные Штаты. Но все же, по словам Кулебы, прогресс в данном вопросом присутствует.

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