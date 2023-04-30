Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на интервью Мельника «Morgenpost«.

Андрей Мельник рассказал о том, что украинская сторона ни в коем случае не пойдет на компромиссы с Российской Федерацией. Никаких уступок, по словам замглавы МИД быть не должно. Мельник считает, что в том случае, если бы Украина пошла на уступки с Россией о стабильном мире можно забыть, так как агрессор этого не желает. Более того, Мельник отметил, что Российская Федерация вовсе не хочет никаких переговоров, она в этом не заинтересована.

«Гнилой компромисс не сможет обеспечить стабильный мир для нас всех» — сказал Мельник.

Также представитель украинского МИД заявил, что на данный момент он не видит той ситуации, при которой украинская сторона должна добиваться мира любой ценой. Также он отметил, что в текущей ситуации даже не стоит говорить о возможных мирных переговорах с Россией. По мнению Андрея Мельника — это глупость.

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