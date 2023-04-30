Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Бундестаг.

Официальные представители немецкого правительства заявили, что вскоре украинская сторона сможет получить второй комплекс системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также известно, что всего Германия пообещала предоставить четыре таких комплекса, один из них уже находится в Украине.

Кроме того, стоит отметить, что власти Германии также предоставили Украине 8 грузовиков Zetros немецкого производства. По последним данным известно, что всего на вооружении Украины присутствует уже 84 таких грузовика.

Помимо этого из заявлений представителей Бундестага известно, что украинская сторона получила ещё и два грузовика 8х6, с несколькими контейнерами.

О том, находится ли данное оружие уже в украинской армии или же будет доставлено в ближайшее время в заявлении официальных лиц Бундестага не идется.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что несколько стран готовы обучать украинских пилотов на F-16.