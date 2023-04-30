Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Буданова западным СМИ.

Со слов главы Главного управления разведки стало известно, что самой важной задачей для Вооруженных сил Украины в ходе предстоящего контрнаступления является полное освобождение всех временно оккупированных территорий.

Кирилл Буданов прокомментировал это словами: «В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты».

Какие-либо подробности, касательно того, когда и как будет происходить освобождение украинских территорий глава ГУР не стал раскрывать. Вместо этого он согласился с мнениями американских представителей, которые заявили, что вскоре Украина может улучшить свои позиции вдоль линии фронта, благодаря чему сможет поражать логистику россиян.

На данный момент под оккупацией России находятся тысячи квадратных километров украинской территории.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский заявлял о том, что жители Крыма помогут в освобождении полуострова.