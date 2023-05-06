Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Олещука.

Из заявлений командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины стало известно о том, что 4 мая украинским военным удалось сбить вражескую ракету «Кинжал».

Олещук сообщил, что случилось это над Киевской областью, ракета Х-47 «Кинжал» была выпущена российским самолетом МиГ-31К с территории РФ и была успешно сбита украинскими военными. Со слов Олещука известно, что это удалось сделать благодаря ЗРК Patriot, которые недавно поступили на вооружение ВСУ.

Николай Олещук поздравил украинцев с этим событием, назвав его историческим, а также отметил, что Украине удалось сбить тот самый, «не имеющий аналогов» «Кинжал».

К слову, издание Defense Express проанализировало обломки ракеты Х-47, которую удалось сбить над Киевской областью.

Стоит отметить, что ранее в ISW рассказали, почему россияне меняют приоритеты в войне.