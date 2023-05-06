Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на мэра Мелитополя Федорова.

Так, с телеграм-канала мэра временно оккупированного города стало известно, что представители оккупационных властей начали массово сжигать документы в помещении так называемой полиции города.

Кроме того, из заявлений Федорова также известно, что из так называемого паспортного стола в Мелитополе российские оккупанты начали вывозить фактически всю технику. Федоров отметил, что технику они вывозят в неизвестном направлении, ну а некоторые документы стараются сжечь дотла.

Также со слов мэра Мелитополя стало известно, что в одной из больниц города, где освоились оккупанты недавно состоялось совещание «руководства». Во время этого совещания оккупанты обсуждали, кто уже успел подкинуть город. С чем связана такая паника оккупантов Федоров не сообщил.

Отметим, что ранее Иван Федоров сообщал о взрывах в оккупированном Мелитополе