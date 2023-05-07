Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на отчет ISW.

В отчете Института изучения войны говорится о том, что Рамзан Кадыров, а также Евгений Пригожин имеют целью представить регулярные войска Российской Федерации как неэффективные и вовсе не боеспособные. Это может произойти в том случае, если «кадыровцы», которые должны заменить «вагнеровцев” потерпят точно такие же неудачи в Бахмуте как и наемники.

Тогда, во всех грехах будет обвинен Шойгу и все Министерство обороны Российской Федерации.

Также примечательно, что в СМИ пишут о серьезном недоверии главаря «вагнеров» к российскому оборонному ведомству. Об этом можно даже понять по той ситуации, что Пригожин решил передать позиции «вагнеров» не десантникам, которые уже долгое время в Бахмуте, а как раз таки «кадыровцам». Кроме того, Пригожин также недоволен тем, что Минобороны РФ присвоило себе заслуги ЧВК «Вагнер» в Соледаре.

Таким образом, Рамзан Кадыров, приняв решение Пригожина заменить наемников на позициях в Бахмуте может улучшить собственную репутацию.

Следует напомнить, что ранее Пригожин заявил о выходе преступной группировки с Бахмута.