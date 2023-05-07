Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на так называемого «главу» Крыма Михаила Развозжаева.

В своем телеграм-канале Михаил Развозжаев написал о том, что ночью, с 7 на 8 мая в небе над Крымом было зафиксировано большое количество беспилотных летательных аппаратов. Он заявил, что всю ночь работают силы противовоздушной обороны.

Также Михаил Развожаев рассказал о том, что один из беспилотников был сбит в небе над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент. «Глава» аннексированного Крыма написал, что осколки от удара разлетелись на десятки метров, но пострадавших нет.

Кроме того, он написал, что ещё один беспилотник, по словам Развозжаева потерял управление и упал в районе лесополосы. Его якобы нашли сотрудники МВД и МЧС. Также ещё один дрон был сбит в районе города Херсонес, а четвертый упал над морем со стороны Северного мола. Что случилось с остальными БПЛА Развозжаев не рассказал, но все же он заявил, что в Севастополе отсутствуют серьезные повреждения.

Стоит отметить, что мы ранее писали о масштабном пожаре в Свердловской области.