Об этом пишет «НБН«, ссылаясь на данные пресс-службы Пригожина.

Из источника стало известно, что главарь ЧВК «Вагнер» заявил, что российское Министерство обороны пообещало дать преступной группировке нужное количество боеприпасов и вооружения в нужные сроки. Также он отмечает, что на флангах все будет выстроено, так как нужно для самих «вагнеров» и все будет сделано для того, чтобы остановить возможное наступление ВСУ.

«Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий» — сказал Пригожин.

Также глава преступной группировки отметил, что теперь «вагнеровцы» могут действовать в Бахмуте так, как им захочется, а не так, как скажут в Министерстве обороны.

Кроме того, он отмечает, что теперь генерал Суровикин не сможет оказывать никакого влияния на ЧВК «Вагнер» и все решения касательно ситуации в боях против Украины будут принимать сами представители преступной группировки.

Также Пригожин заявлял о том, что ЧВК “Вагнер” покидает Бахмут.