Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на интервью украинских представителей изданию «WP«.

В интервью изданию «WP» глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что некоторые западные союзники ожидают от ВСУ чего-то масштабного в ходе будущего контрнаступления, а это может стать проблемой. Резников уточнил, что не надо переоценивать украинские возможности.

Политики заявили, что подготовка к контрнаступлению, которая остается в тайне принудила их задать вопрос: какой результат нужен для того, чтобы впечатлить страны запада?

Некоторые также говорят о том, что в случае, если украинское контрнаступление будет не настолько успешным, как ожидали союзники, то страны Запада изменят свою политику касательно Украины. Эксперты считают, что в таком случае украинская сторона не сможет получать нужное количество вооружения, а ситуация на фронте может ухудшиться. Тогда Украине нужно будет идти на переговоры с РФ, а как известно, оккупанты будут требовать от нас отдать им свои территории, что категорически не соответствует суверенитету Украины.

Стоит упомянуть, что ранее Сырский высказался по поводу деоккупации Украины.