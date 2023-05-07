Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на заявление Алексея Данилова в соцсетях.

Так, глава Совета нацбезопасности считает, что развал Советского союза — это ещё не самая «крупная геополитическая катастрофа», которая случилась за последнее время, так как на Россию ожидает ещё худшее будущее.

Данилов предрекает, что та «крупнейшая геополитическая катастрофа» о которой говорил Путин имея в виду развал Советского союза — это не факт, а прогноз. Так как именно такое будущее ждет на страну-агрессор Российскую Федерацию.

Глава СНБО пишет, что худшее для России ещё впереди. Так как далее на страну-террориста ожидает суд, распад, поражение и контрибуции.

Отметим, что представители украинского правительства достаточно часто делают прогнозы, касательно будущего Российской Федерации. Глава ГУР Кирилл Буданов неоднократно говорил о том, что на Россию ожидает полное поражение.

К слову, мы также писали, что некоторые союзники переоценивают возможности ВСУ.