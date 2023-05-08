В интервью изданию «РБК-Украина» Юсов прокомментировал заявления «повара Путина» относительно украинского контрнаступления. По его словам, комментарии олигарха – часть подготовки элит РФ к жизни после поражения в войне, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, Пригожин высказывается не только от своего имени, но и от имени его партнеров и покровителей, которые позволяют себе делать подобные заявления.

Представитель разведки объяснил, что военные и политические элиты рассматривают разные варианты развития событий, в частности планируют жизнь после кремлевского диктатора и поражения в войне против Украины.

Представители элит – это разные среды, которые могут конкурировать между собой и их количество будет только расти. Заявление владельца ЧВК о выводе его наемников из Бахмута Донецкой области свидетельствует о подготовке к поиску крайнего в будущем. Если через несколько месяцев ситуация на Донбассе для армии Путина не улучшится, олигарх вспомнит о своих ранних высказываниях, чтобы снять с себя ответственность за неудачи оккупантов.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, как Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров шантажировали оборонное ведомство РФ.