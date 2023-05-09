В своей речи 9 мая глава Кремля заявил, что против Российской Федерации якобы снова ведется настоящая война. Путин отметил, что Запад «пытается уничтожить» его страну, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

По словам лидера россиян, государство-террорист якобы хочет видеть мирное будущее. Диктатор заверил, что вся страна поддерживает проведение так называемой «СВО» в Украине.

Путин пожаловался на то, что западные государства «забыли» о победе СССР над нацистской Германией в 1945 году. Глава РФ отметил, что решающие битвы для его страны «всегда становились священными».

Президент-агрессор добавил, что Киев якобы стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оскандалился поздравлением российского диктатора с 9 мая.