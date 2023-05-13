Об этом пишет «НБН«, ссылаясь на Twitter Дмитрия Кулебы.

Стало известно, что особое внимание во время телефонных переговоров украинского и американского представителей получил вопрос о предоставлении Украине большого количества оружия.

Глава украинского МИД отмечает, что на данный момент Украине необходимо как можно больше западного вооружения, так как именно оно поможет стране в ходе будущего контрнаступления. К слову, Дмитрий Кулеба также отметил, что Украинскому государству нужны и американские истребители F-16, а также очень важным является вопрос обучения украинских пилотов.

К слову, политики также много говорили и о предстоящем контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Блинкен также отмечал, что важную роль играет вопрос о том, как западные союзники могут поспособствовать успешному контрнаступлению ВСУ.

Помимо этого Госсекретарь США подчеркнул, что Соединённые Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько нужно будет.

Стоит отметить, что ранее Зеленский дал комментарий по поводу контрнаступления ВСУ.