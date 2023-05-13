Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на ISW.

Сообщается, что по состоянию на 12 мая украинские силы достигли успехов к северо-западу от Бахмута благодаря успешным локальным контратакам.

Аналитики также отмечают, что некоторые российские источники в последнее время активно распространяют информацию о том, что наемники частной военной компании «Вагнер» могут попасть в «кольцо» сделанное украинскими военными в Бахмуте.

Также отметим, что ряд российских так называемых «военкоров» рассказали о том, что украинские войска в последнее время активно атакуют на Бахмутском направлении. Они рассказали, что атаки ВСУ на данный момент идут возле Хромово (3 километра от Бахмута), а также возле Богдановки и Клещеевки (по 6 километров от Бахмута).

Сам глава «вагнеров» Евгений Пригожин рассказал, что украинские защитники на данный момент находятся в 500 метрах от Бахмута (в районе населенного пункта Берховка).

Напомним, что ранее Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут.