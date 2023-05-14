Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Олафа Шольца.

Во время совместной с Олафом Шольцом пресс-конференции в Германии Владимир Зеленский рассказал, стоит ли Украина за атаками на территорию России.

Президент заявляет, что Украинское государства не атакует российские территории, так как вообще не имеет никакой заинтересованности в этом. Он упомянул, что в Украины нет для этого ни времени, ни сил ни вооружения. Силы обороны Украины сосредоточены исключительно на освобождении украинских территорий.

Украинский лидер также отмечает, что на данный момент Украина полностью сосредоточена на подготовке к предстоящему контрнаступлению для деокупации своих территорий. Он заявил, что все будет сделано согласно с международным правом и Конституции касательно деоккупации всемирно признанной украинской территории.

К слову, российские пропагандистские СМИ очень часто обвиняют Украину в «диверсиях».

Напомним, ранее мы писали о визите Зеленского в Германию.