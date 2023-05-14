Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что российские оккупанты продолжают пополнять собственные боевые резервы используя заключенных. Также там отметили, что на некоторых временно оккупированных территориях россияне обучают «зэков» и устраивают им тренировочные лагеря.

На данный момент известно, что как минимум один такой лагерь присутствует в населенном пункте Рогово, Луганской области. Сообщается, что всего лишь несколько дней назад российские оккупанты завезли туда около 200 заключенных, которые будут проходить боевую подготовку. Известно, что у них должен быть 4-х недельный курс. Также в сводках Генштаба рассказали и о том, что в ближайшее время в этот же тренировочный лагерь должны прибыть еще 250 заключенных.

К слову, подобные тренировочные лагеря для оккупантов это уже нормальное дело. Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Можняковка, который также находится на территории Луганской области оккупанты организовали тренировочный лагерь, в котором обучали около 800 заключенных.

Стоит отметить, что ранее Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут.