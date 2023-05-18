Самопровозглашенный президент РБ заявил, что сообщения о предстоящих масштабных контратаках украинских войск – самая большая дезинформация, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

По словам диктатора, никакого контрнаступления армии Украины «нет и быть не может». Лукашенко считает безумием начинать такую масштабную военную операцию, когда на фронте «один к пяти по живой силе и технике».

Нелегитимный глава Беларуси считает, что сообщениями о контратаках защитников якобы накручивают украинцев, чтобы «утопить нас в этом противостоянии». Он добавил, что ему видно, что происходит «прямо за забором».

Отметим, что Лукашенко также привиделась подготовка НАТО к войне. Диктатор увидел угрозу для ОДКБ из-за наращивания военного присутствия Альянса.