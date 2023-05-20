Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на слова Подоляка в интервью «24 Каналу«.

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что слухи касательно контрнаступления Вооруженных сил Украины являются якобы фейком и дезинформацией. По этому поводу высказался Михаил Подоляк.

Подоляк заявил, что Беларусь — это такой же участник вторжения в Украину, как и россия, поэтому Александр Лукашенко тоже будет отвечать за все это. При этом советник главы ОПУ уточнил, что все высказывания белорусского диктатора зависят только от Кремля, поэтому не стоит удивляться его словам.

Он отмечает, что эта паника, которая есть сейчас в России из-за слухов о контрнаступлении также частично присутствует и в Беларуси, поэтому время от времени там проводят то мобилизацию, то учения, то другие подобные мероприятия.

Мы также писали о разговоре между Залужным и Милли.