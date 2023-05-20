Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Буданова Дмитрию Комарову в рамках «Год за кадром. Разведчик«.

Во время интервью действующий глава ГУР рассказал о том, что российские оккупанты имели фактически только один план по захвату Киева. И в этот план входила успешная высадка десанта в Гостомеле.

По словам главы разведки оккупанты фактически целый день пытались совершить высадку своего десанта на Гостомельском аэродроме и все время они верили что им это удастся.

Также глава ГУР отмечает, что российские оккупанты вообще не думали, что в Украине им окажут сопротивление, так как они ехали без нужного количества боеприпасов и топливозаправщиков. Буданов отмечает, что тогда в оккупантов по дороге даже танки останавливались из-за нехватки ресурсов.

Кроме того, Кирилл Буданов отметил, что в начале полномасштабного вторжения России украинская разведка сыграла очень важную роль, так как ее представители распространяли информацию, которая вводила оккупантов в заблуждение.

Отметим, ранее Буданов рассказал сколько войск задействовала армия РФ против Украины.