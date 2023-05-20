Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные ISW.

Аналитики Института изучения войны рассказали о том, что российское командование приняло достаточно странное решение — развернуть два подразделения спецназа ГРУ ВС РФ на территории населенного пункта Теткино, в Курской области.

Там сообщили, что такое решение может лишь означать то, что оккупанты боятся операций украинских диверсионных войск на собственной территории, поэтому стараются их как то предотвратить.

Известно, что подразделения 3-й и 22-й гвардейских бригад ранее воевали на территории Украины. Первые из них были в районе населенного пункта Кременная Луганской области, вторые — Орехов, Запорожской области. Аналитик считают, что скорее всего эти подразделения были выведены из-за серьезных потерь.

Также там отмечают, что вряд ли развертывание этих подразделений на территории РФ даст нужным для оккупантов результат.

Следует отметить, что ранее мы писали о визите Шойгу на территорию Украины.