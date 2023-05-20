Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление «Суспільне«.

Так, Юрий Игнат рассказал о том, что уже сейчас есть некоторые положительные сигналы, касательно того, что Украина вскоре может получить современную боевую авиацию от западных стран. Игнат уточнил, что если это всё-таки случится то украинские летчики будут действовать в разы эффективнее.

Игнат отметил, что уже сейчас украинские летчики совершают большое количество боевых вылетов и демонстрируют свои навыки наилучшим образом. По словам спикера, каждый день украинские пилоты уничтожают места скопления врага, технику, командные пункты и многое другое, что говорит о большом профессионализме украинских бойцов.

«Украинские летчики уже сейчас показывают хорошие результаты, а вы представьте себе, что будет, когда у нас появится техника о которой мы мечтаем» — заявил Юрий Игнат.

Кроме того, он добавил, что российская пропаганда может распускать фейки о том, что F-16 являются якобы старыми и о вовсе неэффективными, подобное они говорили и о Patriot.

Ранее стало известно о том, что некоторые страны готовы обучать украинских пилотов.