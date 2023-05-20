Об этом пишет «НБН«, ссылаясь на данные ISW.

Эксперты рассказали, что благодаря тому, что украинские военные за последнее время совершили несколько удачных контратак в Бахмуте планы российских военных по окружению ВСУ в городе остаются лишь мечтами.

К тому же, такие контратаки бойцов Вооруженных сил Украины заставили россиян выделить дополнительные ресурсы для сдерживания. Тем самым оккупантам удалось замедлить украинское продвижение в Бахмуте.

Также стоит отметить, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о том, что ВСУ все же продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. По ее информации за последнее время украинские бойцы смогли продвинуться на южной и северной окраинах Бахмуте на 500 и 1000 метров соответственно.

Но несмотря на то, что российские оккупанты все же смогли приостановить украинские контратаки эксперты считают, что войска армии Российской Федерации на флангах в Бахмуте являются довольно слабыми.

Следует напомнить, что ранее мы писали о подробностях продвижения украинских военных в Бахмуте.