Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на слова главы Белого дома во время конференции.

Джозеф Байден официально заявил, что он сказал Зеленскому, что вскоре начнутся обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том и числе и на американских многоцелевых истребителях F-16.

Джо Байден сказал, что это нужно для того, чтобы Украина могла себя защитить.

К слову, это уже далеко не первый лидер государства, который подтвердил, что его страна готова обучать украинских пилотов на F-16. Ранее же премьер-министр Британии Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявили о том, что они работают над созданием коалиции для предоставления истребителей Украине. После этого заявления ряд государств согласились присоединиться.

О том, когда именно украинские пилоты начнут обучения на многоцелевых истребителях четвертого поколения Джо Байден не упоминал. Точно так же нет информации и о том, когда Украина сможет получить самолеты.

Следует напомнить, ранее мы писали о новом пакете военной помощи для Украины.