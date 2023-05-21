Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные ISW.

Так, аналитики считают, что заявления Пригожина, касательно того, что наемники могут уйти из Бахмута было сделано лишь для того, чтобы ввести украинские войска в заблуждение. На самом же деле ЧВК «Вагнер» не собирались оттуда выходить.

Кроме того, слова Пригожина о захвате украинского города Бахмут не имеют стратегического значения, так как даже, если это является правдой силам Российской Федерации всё равно не удастся создать плацдарм, для того, чтобы вести дальнейшие наступательные действия на Донбассе.

Там отмечают, что те захваченные районы Бахмута не имеют никакого стратегического значения, поэтому от них много толку не будет. Также аналитики отметили, что оккупантам все также будет сложно обороняться от украинских контратак, так как их силы истощены.

К слову, главарь «вагнеров» достаточно часто делает неоднозначные ситуации, касательно боев на восточном фронте Украины.

Напомним, мы также писали о том, что оккупанты подтягивают в Бахмут дополнительные силы.