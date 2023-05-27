Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-каналы.

Источники пишут, что 27 мая, около 12:00 на территории Климовского района Брянской области был подорван автомобиль Министерства обороны РФ. Сообщается, что дрон якобы пробил крышу автомобиля и сдетонировал.

Вместе с этим, некоторые каналы пишут, что в машине пребывало два человека. Оба — погибли. Среди погибших мог быть и действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу, но официального подтверждения нет.

Кроме того, российские телеграм-каналы также сообщали и о попытке прорыва ДРГ на территорию Брянской области. Данная информация также не является подтвержденной.

Стоит отметить, что в российских областях, которые граничат с Украиной в последнее время достаточно часто случается подобное.

Напомним, ранее Данилов рассказал о готовности ВСУ к контрнаступлению.