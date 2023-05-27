Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Данилова изданию “ВВС”.

Так, глава СНБО рассказал, что наемники ЧВК «Вагнер» в действительности покидают город Бахмут в Донецкой области, но это вовсе не значит, что они перестают воевать против Украины.

Данилов отмечает, что «вагнеровцы» хотя и выходят с территории Донецкой области, но все же они будут воевать против Украинского государства и далее. Секретарь СНБО заявил, что группировки ЧВК будут сосредоточены на трех направлениях российско-украинского фронта. Где именно — Данилов не сказал.

К слову, Алексей Данилов поддерживал решение украинского военного руководства воевать в Бахмуте в течение нескольких месяцев. Секретарь СНБО это объяснил тем, что Бахмут — украинская земля и за нее нужно бороться до конца. На данный момент город Бахмут является полностью разрушенным.

Стоит напомнить, ранее мы писали о выходе российских войск с Донбасса.