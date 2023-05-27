Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Данилова изданию «BBC«.

Так, во время интервью Алексей Данилов сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться завтра, послезавтра или через неделю. Тем самым подчеркнув, что он не может назвать конкретных дат будущего события, так как это, по мнению Данилова было бы очень странно.

В то же время, секретарь СНБО отмечает, что уже на данный момент украинская сторона является полностью готовой к контрнаступлению против армии Российской Федерации. Также он отмечает, что Украина не имеет права на ошибку, поскольку данное событие — это историческая возможность, которую нельзя потерять.

Кроме того, Данилов отдельно прокомментировал слухи о том, что, якобы, контрнаступление ВСУ идет уже прямо сейчас. Глава СНБО отмечает, что уничтожение российской техники, а также центров управления — это те задачи, которые ВСУ выполняли с момента начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали слова Подоляка о контрнаступлении ВСУ.