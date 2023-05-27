Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «The New York Times«.

В источнике говорится о том, что первая группа бойцов Вооруженных сил Украины в количестве около 400 человек уже начала военные учения на танках американского производства Abrams M1. Сами учения проходят в Германии и ожидается, что длится они будут 10-12 недель.

Также в источнике говорится о том, что подполковник Пентагона Гаррон Гарн сказал, что учения в Графенворе та Хоэнфельсе начались в пятницу. В них участия берут 200 украинских военнослужащих.

Отмечается, что в ходе этих обучений украинские бойцы пройдут несколько уровней подготовки, включая: базовые солдатские задачи, тренировки на уровнях роты и взвода, а позже более масштабные — на уровне батальонов. А также многое другое

При этом другие 200 украинских военных начали свои обучения по обслуживанию танков Abrams M1.

К слову, на данный момент большое количество украинских бойцов пребывают на обучениях в странах Европейского союза.

Отметим, ранее в Пентагоне сделали заявление об обучении украинских военных на Abrams.