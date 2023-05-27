Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявления Лаврова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Так, во время телеэфира Сергей Лавров заявил о том, что киевский режим является террористическим государством и западные страны конечно же должны реагировать на это и принимать «соответствующие меры».

Также министр иностранных дел России желает, чтобы санкции были наложены на членов украинского правительства, «адекватность которых вызывает вопросы» — сказал Лавров.

Кроме того, пособник российского диктатора «наехал» на украинских представители по поводу заявления, в котором говорилось о том, что убивать русских нужно везде, где бы они ни были. Он сказал что такие слова являются недопустимыми, а также их можно считать серьезным «нарушением».

В конце Лавров заявил, что Запад должен нести ответственность за такие слова украинских представителей.

Ранее Лавров оскандалился словами о немецких властях.