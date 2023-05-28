Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Во время телеэфира спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что скорее всего, ночная массовая атака российских оккупантов по территории Украины дронами-камикадзе «Шахед» связана с тем, что армия РФ получила новые поставки данного вооружения. Именно благодаря новым поставкам оккупанты смогли запустить такое большое количество беспилотников.

Также Наталья Гуменюк рассказала, что на данный момент в оккупантов присутствует серьезная проблема с ракетами. По словам спикера у них осталось очень мало ракетт, поэтому россияне стараются вовсю экономить эти боеприпасы. Вместо этого они используют беспилотники иранского производства «Шахед».

Спикер ОК «Юг» также отметила, что российские оккупанты и далее продолжают пытаться «прощупать» украинское ПВО. По словам Гуменюк, главной задачей россиян является уничтожение украинской противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что ночная атака дронами-камикадзе «Шахед» стала самой масштабной с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее мы писали о масштабной ночной атаке по Киеву.