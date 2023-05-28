Об этом информирует «НБН» со ссылкой на твиттер Ермака.

Этой ночью российские оккупанты запустили по территории Украины 54 беспилотных летательных аппаратов иранского производства, 52 — были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны. Некоторые обломки упали в жилых кварталах.

По этому поводу высказался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сказала ,что ночная атака россиян на День Киева — это еще один признак того, что украинская история для них является подражателем.

Также Ермак отметил, что враги обязательно получат наказание, и Украина вскоре сможет победить, а оккупанты только проиграют.

К слову, эта атака дронами-камикадзе «Шахед» стала самой масштабной с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину

Напомним, ранее мы писали о масштабной атаке дронов-камикадзе по Киев