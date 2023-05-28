Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на проект постановления

Как стало известно, действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил ввести долгосрочные против Исламской республики Ирана на 50 лет на НСК.

В проекте постановления говорится о том, что в Совете национальной безопасности и обороны подтвердили законопроект о введении санкций против ИР Иран. Соответствующие документы могут быть приняты депутатами Верховной рады уже вскоре. Термин — 50 лет.

Под запрет попадет вся торговля граждан данного государства на территории Украины. Кроме того запретными будут полеты, транзит ресурсов и многое другое.

Санкции против иранского государства могут быть введены из-за того, что исламская республика в последнее время активно помогает страну-агрессору.

Напомним, ранее мы писали о войне между Талибаном и Ираном.