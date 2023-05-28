Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Reuters«.

Источник пишет о том, что после того, как бойцы Русского добровольческого корпуса, а также легиона «Свобода России» совершили рейд на территорию Белгородской области российский президент Путин принял решение усилить охрану границ.

Сообщается, что такой приказ он поручил на выполнение пограничникам, а также Федеральной службе безопасности. К слову, во время рейда в Белгородскую область бойцы легиона и РДК «прошлись» как раз таки по КПП «Грайворон» где находились представители ФСБ.

Кроме того, российский диктатор приказал своим подчиненным обеспечить быстрое движение военной, а также гражданской техники на временно оккупированных территориях Украины.

К слову, бойцы РДК и «Свобода России» во время интервью журналистам рассказали о том, что границы Российской Федерации абсолютно не защищены.

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