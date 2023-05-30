В интервью корейскому изданию Chosun украинский лидер заявил, что КНР может стать посредником между Киевом и Москвой для завершения войны, если Пекин будет придерживаться позиции о выводе армии Путина из нашей страны, информирует «НБН».

По словам Зеленского, Китай прямо не поддерживает позицию Украины, находясь между Западом и государством-террористом. Говоря о «мирном плане» Пекина, президент подчеркнул, что Киев ценит любые усилия других стран, однако украинская «формула мира» является фундаментальной инициативой.

Глава государства добавил, что КНР может помочь Украине завершить войну, если займет твердую позицию относительно вывода войск РФ со всех территорий нашей страны.

Ранее украинский президент рассказал о «честности» Путина с государствами, близкими к России. Зеленский напомнил, в чем уверял глава Кремля китайского лидера Си Цзиньпина.